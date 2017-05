Kuyt: 'Op strand Katwijk ontkom ik er niet aan'

Zijn coach Giovanni van Bronckhorst, zegt Kuyt, heeft het recht gehad om eigen beslissingen te nemen, waaronder de huidige reserverol van Kuyt. Het heeft de relatie niet veranderd. "Ik heb tien jaar met hem samengespeeld, dat creëert een enorme band. Als het een relatie van trainer/speler wordt, verandert er sowieso iets. Gio heeft zich ongelooflijk ontwikkeld. Hij is altijd eindverantwoordelijk voor wat er bij Feyenoord gebeurt, ik blijf hem ook respecteren bij wat voor keuzes hij ook maakt. Ik ben twee jaar terug aan iets begonnen bij Feyenoord en dat kan ik nu bekronen. Vanaf dag één was dit mijn doel. Hiervoor kwam ik terug naar Rotterdam. Nog even goed afmaken, want we zijn nu zo dichtbij. Als het werk is voltooid, is de droom waargemaakt.”

Stoppen

De verleiding is groot om bij het horen van die woorden te denken aan een dikke punt achter zijn loopbaan. Maar dat wil de fitte en nog immer op alle fronten actieve Kuyt nog niet uitspreken. "Die vraag, of ik zou stoppen, stelden ze ook toen Feyenoord vorig seizoen voor het eerst na acht jaar de KNVB-beker won. Ik besloot per jaar te bekijken hoe ik me voelde. Nu is de situatie niet anders. Als we de titel veroveren, ga ik daarna pas nadenken over mijn toekomst.”

Kuyt begrijpt de hysterie bij de Rotterdamse bevolking. "Andere mensen mogen er mee bezig zijn. Het geeft ook weer energie, zoveel enthousiasme en zoveel positieve reacties. Vroeger vond ik het wel eens lekker om uit de gekte van de stad te ontsnappen en op het strand van Katwijk even de rust te zoeken. Maar zelfs daar ontkom ik niet aan de mensen die over het kampioenschap beginnen.”

Afschermen

Het is onvermijdelijk dat zo nu en dan ook de gedachten bij Kuyt afdwalen naar de Coolsingel. „De stad gaat ontploffen, denk ik. Ik moet in deze fase de spelersgroep nog even voor randzaken afschermen. We hebben ook een teammanager die veel zaken bij ons weghoudt. Maar je ontkomt er niet aan dat je als aanvoerder bij bepaalde organisaties betrokken bent voor zondag en maandag.”