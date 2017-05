’Kuyt geestelijk vader van titel’

"Voor mij is Dirk de geestelijk vader van het kampioenschap. Na zijn terugkeer heeft hij de winnaarsmentaliteit teruggebracht in Feyenoords kleedkamer. Zijn medespelers accepteerden Dirks rol in de spelersgroep en hij kreeg mensen als Kenneth Vermeer en Karim El Ahmadi mee in het proces om er een winnende ploeg van te maken.”

Voorbeeld

Groenendijk, die toch een Ajax-verleden meedraagt, gunt Feyenoord en Kuyt het kampioenschap. "Inderdaad speelt Kuyt minder vaak in de basis, maar wie zijn rol marginaliseert, begrijpt er niets van. Hoe hij zich verzorgt, hoe fit hij is, hoe belangrijk hij af en toe is geweest voor de ploeg, in alles is hij een ideaal voorbeeld waar anderen zich aan konden optrekken bij Feyenoord.”