Hoe vreemd was dat kampioensjaar voor jou?

"Het begon niet goed. Ik kwam niet in de plannen voor van Leo Beenhakker en ik moest apart trainen, samen met een paar Zuid-Amerikaanse spelers. Ik heb alles gegeven op de training en uiteindelijk de trainer ervan kunnen overtuigen, dat ik nuttig kon zijn voor de ploeg. Ik heb veel respect voor Beenhakker, dat hij uiteindelijk van gedachten is veranderd en me een eerlijke kans heeft gegeven.”

Je hebt uiteindelijk vijf seizoenen bij Feyenoord gespeeld. Denk je nog vaak terug aan die tijd?

"Zeker. Ik kijk altijd naar de uitslagen om te zien wat Feyenoord heeft gedaan. Ik heb nog altijd vrienden in Rotterdam en het goede gevoel bij Feyenoord zal altijd blijven. Ik ben blij, dat het nu weer goed gaat met de club.”

Hoe kijk je naar het huidige succes van Feyenoord?

"Ik vind het heel knap wat de beleidsbepalers hebben gedaan. De club was bijna dood en is van heel ver teruggekomen. Er was geen gezonde financiële situatie, maar met goed beleid en het inpassen van zelf opgeleide talenten zijn ze daar uitgekomen. Ik heb zelf een aantal jaren gewerkt als technisch directeur van eerst Zenit Sint-Petersburg en later Lokomotiv Moskou en ik heb ervaren hoe het is om leiding te geven aan een voetbalclub. Als speler sta je er allemaal niet zo bij stil, maar er komt zoveel bij kijken. Ik heb echt de andere kant van de medaille leren kennen. Daarom ook vind ik dat bij Feyenoord een geweldige prestatie is geleverd.”