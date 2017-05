Cabral: 'Je kan beter schijt hebben'

Alles is daar ook geanalyseerd. Wat is jullie grootste probleem?

Cabral: "Dat is niet echt aan te wijzen, maar er sluipt bij tegenslag nu iets in de groep waardoor de bravoure eraf gaat. Ik heb het ook een keer bij FC Twente en Feyenoord meegemaakt en je hoort dan bijvoorbeeld óók het geroezemoes in het stadion."

En dat krijgt toch vat op je.

"Ja, daar heb ik het toen wel eens met een ervaren speler als Otman Bakkal over gehad. Dat is niet onlogisch, maar je moet ermee omgaan. Of je nou 19 of 32 jaar oud bent. Al ga je er in alle gevallen op een andere manier mee om."

Hoe moet je daarmee omgaan?

"Angst is een slechte raadgever. Je kan beter schijt hebben! Als het dan fout gaat, is het vervelend, maar als het lukt ben je sneller over dat vervelende punt heen. Zeuren op elkaar is dan altijd makkelijker, maar je moet elkaar oppeppen, moed inpraten."

Hoe kan het zo zijn misgegaan?

"Daar heb ik niet echt een verklaring voor, maar tegen Excelsior (2-3) en ADO (0-1) bijvoorbeeld, dat waren wel dé wedstrijden. Het is de verkeerde kant op gegaan en daar moeten we nu een antwoord op hebben. Een andere optie is er niet. Ik ben me daarvan bewust en ben ervan overtuigd dat mijn teamgenoten dat ook zijn."