Onana verlengt snel contract bij Ajax

"De onderhandelingen gaan de goede kant op”, aldus Botines. Binnen twee weken komt de gerespecteerde Spaanse agent naar Nederland om de deal af te ronden en wordt duidelijk of Onana opengebroken en opgewaardeerde contract tot de zomer van 2020 of 2021 loopt.

"Dat weten we nu nog niet precies”, zei Botines, die aangaf dat de gesprekken met Overmars en Slop in een prettige sfeer verliepen. Onana, die in 2015 voor 250 duizend euro(!) werd overgenomen van FC Barcelona, is er inmiddels van overtuigd dat het voor zijn ontwikkeling het allerbeste is om nog minimaal één jaar in Amsterdam te blijven.