Dumoulin haalt uit naar Italiaans dopingduo

"Het is gewoon een stel eikels”, liet Tom Dumoulin zijn duidelijke mening los op de daad van Stefano Pirazzi (30) en Nicola Ruffoni (26). "Ik kan er echt niks anders van maken."

"Ik hoop dat hun ploeg Bardiani er anders in gaat nu, maar eigenlijk vind ik dat ze helemaal niet meer verder mogen. Helaas stonden ze vandaag aan de start, maar ik hou me daar verder niet mee bezig. Voor mij verandert er verder niets”, aldus de 26-jarige Limburger, die doelde op zijn klassementsambities en een zorgeloze dag kende.

Bardiani maakte in de ochtend excuses, stelde duidelijk dat de ploeg zich van het duo distantieert en smeekte om de Giro d’Italia te mogen vervolgen met het overgebleven zevental. Als de B-staal van het Italiaanse tweetal ook positief is, wat meestal het geval is, kan de organisatie Bardiani verbannen uit de Giro. En dat terwijl organisator RCS zich gastvrij had getoond door de Italiaanse continentale ploeg een wildcard te geven.