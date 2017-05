’Oranje op lijf van Advocaat geschreven’

"Dick heeft een simpele stelregel: ze vragen me voor die klus en het bondscoachschap is me op het lijf geschreven", aldus Baan. "Als hij het niet zou zien zitten, doet hij het niet. Het Nederlands elftal vindt hij top om mee te werken. Alleen de besluitvorming rond de positie van bondscoach is de voorbije twaalf maanden niet gestoeld op enige voetbaltechnische kennis. Er moet voetbalwijsheid in Zeist terugkeren. De coaches betaald voetbal (CBV) roepen al jaren: geef ons een zetel in de rvc, laat ons meepraten of geef ons een stem. Het wordt steeds toegezegd maar het komt er nooit van.”

Foto: Hollandse Hoogte

Feyenoord

Baan, voormalig technische directeur bij Feyenoord, vindt dat Giovanni van Bronckhorst op de juiste manier is omgegaan met de hulp van Advocaat in het vorige seizoen, toen het wat minder liep bij de Rotterdammers.

"Je weet hoe Dick is. Die kwam erbij en was even te enthousiast op het trainingsveld. Er ging een belletje rinkelen en Gio maakte duidelijk wie de baas bleef en de opstellingen maakte. Dick gaf de juiste tip en Gio deed daar niet geheimzinnig over. Dat hebben ze met z’n tweetjes goed aangepakt. Toch belangrijk om zo’n ervaren man bij een jonge trainer te hebben”, zegt Baan.