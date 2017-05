Mijlpaal op marathon is ook een teleurstelling

De olympisch kampioen werd constant gesteund door zes tempomakers die hem op uitgekiende manier uit de wind hielden. Lange tijd bleef het gezelschap in het spoor van de elektrische auto die het tempo aangaf dat naar een tijd onder de twee uur zou leiden. Maar in de laatste twaalf kilometer kon Kipchoge dit tempo net niet meer waarmaken en moest de hazen een beetje inhouden.

Toch bleef de Keniaan ook in de slotfase uitzonderlijk snel waardoor hij uiteindelijk 2 minuten en 32 seconden eerder binnen was dan wereldrecordhouder Dennis Kimetto drie jaar geleden in Berlijn (2,02,57). De tijd van Kipchoge wordt alleen niet als wereldrecord erkent omdat het parcours, de strategie met de tempomakers en de drinkfrequentie in Monza niet aan de eisen van de internationale atletiekfederatie voldoen.

Na afloop was er veel enthousiasme en vreugde te zien bij Kipchoge, zijn tempomakers waaronder de Nederlander Abdi Nageeye, de begeleiders en de door sportmerk Nike ingehuurde commentatoren. Toch was die vreugde deels gespeeld. De prestatie is heel bijzonder, maar het doel van de sessie, een marathon binnen de twee uur lopen, werd niet gehaald en dat is toch ook teleurstellend.