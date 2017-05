Guardiola gelooft niets van teksten Mourinho

Mourinho laat geen gelegenheid ongebruikt om te vertellen dat hij wel erg veel geblesseerde spelers in zijn selectie heeft én dat zijn ploeg door het succes in de Europa League wel erg veel wedstrijden moet spelen. De Portugees stelt dat het realistischer is de Champions League te bereiken via het winnen van de Europa League dan via een plek bij de eerste vier in de Premier League. En dat daarom het treffen met Celta de Vigo belangrijker is dan het duel met Arsenal.

"Ik weet vrij zeker dat United naar Arsenal gaat om de wedstrijd te winnen", stelt Manchester City-coach Guardiola. "Ik weet uit alle keren dat ik tegenover mijn collega José Mourinho heb gestaan dat hij nooit ook maar één wedstrijd zal laten lopen."

"Het maakt niet uit met welke ploeg hij gaan spelen, zijn beslissing is dat hij naar Londen gaat om de wedstrijd te winnen."

De stand

Guardiola staat met City op de vierde plaats in de Premier League, United heeft een punt minder en staat vijfde, Arsenal heeft twee verliespunten meer en staat zesde. Nummer drie Liverpool heeft evenveel verliespunten als City.

Aftrap Arsenal - Manchester United: zondag om 17:00 uur.