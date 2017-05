'Val in Yorkshire zit nog in hoofd Kruijswijk'

“We doen uiteraard ons best om dit soort tijdverlies te voorkomen”, aldus LottoNL-Jumbo-ploegleider Addy Engels, die zag dat het op 3,2 kilometer van de finish toch mis ging. “Dat die bocht daar lag, dat wisten we. Dat het peloton er tot stilstand komt en wij daarachter zitten, is erg jammer. Dat mag niet te vaak gebeuren.”

Engels vervolgt: “Ik kan mij wel heel goed voorstellen dat zijn val in Yorkshire nog meespeelt. Daar ging het ook mis in een massasprint en wellicht moet je daar overheen komen.”

Kruijswijk bevestigt dat en geeft aan dat hij lichamelijk in orde is na zijn valpartij in de Tour de Yorkshire. “Ik ben hersteld en met mijn ribben gaat het goed. Het is vooral mentaal. Je neemt blijkbaar toch minder risico omdat je een week eerder in een massasprint onderuit ging.”