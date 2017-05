'Ono deed overal aan mee, en zette zelf de boel op stelten'

"Jan Versleijen, als trainer in het verre oosten ook een vriend van me, gaf de gouden tip over Shinji Ono", vertelt Baan. Hij sprong er voor in het vliegtuig naar Japan en haalde voor 2,5 miljoen dollar een fenomenale Japanner op bij het door Aad de Mos getrainde Urawa Red Diamonds.

"Hij is de beste transfer die ik heb gedaan. Een aankoop waar ik het meest trots op ben. Shinji was ongelooflijk creatief, zag openingen in het spel die jij en ik niet konden bedenken.”

De nodige glaasjes sake

Het tekenen van het contract en het inlijven van Ono had nog wel wat voeten in aarde. Het leverde Baan zijn eerste dronkenschap in jaren op én een lichte hernia.

Foto: Hollandse Hoogte

"Nadat ik de deal had gedaan ging ik met de familie van Shinji naar een Japans restaurant. Daar moest iedereen in de kleermakerszit plaatsnemen. Niet zo erg, maar na vier uur was ik helemaal gebroken. Door het vol te houden, mee te doen met het favoriete gerecht van Shinji (voorgerecht paling, hoofdgerecht paling en nagerecht paling) en de nodige glaasjes sake werd de sfeer steeds joliger. Ik drink nooit, maar nu hoorde het erbij. Als je glaasje leeg was, kreeg je meteen weer een nieuwe. Ze zeggen dat ik nog heb staan dansen, maar dat kan ik mij zelf niet meer herinneren.”

Paul Bosvelt

Met Ono haalde Baan onbewust een speler bij Feyenoord die geweldig was voor de sfeer. „Dat kwam ook door Paul Bosvelt, die Shinji meteen overal mee naar toenam. Ik kwam er pas veel later achter dat Shinji op de stapavond van de selectie elke week mee ging naar alle zaakjes. Hij deed overal aan mee, had humor en zette zelf de boel op stelten.”

