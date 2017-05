Tijdens het treffen in de Jupiler League werd er vuurwerk ontstoken en werden er fakkels op het veld gegooid. Vlak bij een ballenjongen ontplofte een vuurwerkbom. Het jongetje verliet huilend het veld. Scheidsrechter Siemen Mulder besloot het duel voor een kwartier te staken. Met de ballenjongen gaat het weer goed.

"FC Den Bosch zal haar volledige medewerking aan deze onderzoeken verlenen en naar aanleiding van de resultaten haar maatregelen nemen. Jens is deze ochtend gewoon weer het voetbalveld opgestapt en maakt het goed. Met de familie is afgesproken dat de club aankomende week, in alle rust, thuis langsgaat met een leuke verrassing", schrijft de Brabantse club op de eigen website.