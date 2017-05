premium

Pedrosa op pole in GP van Spanje

19 min geleden ANP

Dani Pedrosa vertrekt zondag vanaf poleposition in de GP van Spanje in de MotoGP. Voor de Spaanse Honda-coureur is het de eerste keer sinds de Grote Prijs van Maleisië in oktober 2015 dat hij vanaf de eerste startpositie mag vertrekken.