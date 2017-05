Het zou wel kunnen dat Bosz de mogelijkheid benut om enkele spelers rust te gunnen tijdens de ontmoeting met de hekkensluiter van de eredivisie uit Deventer.

Ajax verdedigt donderdag namelijk op bezoek bij Olympique Lyon een voorsprong van 4-1 in de halve finale van de Europa League. Bosz vertelde vrijdag dat zijn selectie breed genoeg is om zelfs met tien of elf andere voetballers te beginnen.