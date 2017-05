Niguez laat Atletico Madrid winnen

In de wedstrijd tegen Real kon Atletico nauwelijks kansen creëren en niet tot scoren komen, en ook in het eigen Estadio Vicente Calderon tegen Eibar had de ploeg van Simeone het lastig.

In de 69e minuut scoorde Atletico dan toch. Diego Godin gaf een voorzet vanaf links en Saul Níguez rondde perfect af. In de slotfase werd het nog even billen knijpen voor de Rojiblancos, nadat Godin zijn tweede gele kaart had gekregen. De ploeg van Simeone overleefde het slotoffensief van Eibar ternauwernood.

De ploeg blijft door de zege derde in La Liga.