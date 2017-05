Ranomi Kromowidjojo werd zesde in 2.03,48. Ze zwom daarna ook de 50 meter vlinderslag waarin ze vijfde werd in 27,01. Maaike de Waarde bleef met 25,98 dicht in de buurt van winnares Sarah Sjöström (25,90). Kim Busch werd derde in 26,81.

100 meter vrij

Heemskerk had een dag eerder ook al de 100 meter vrije slag op haar naam geschreven. Ze was toen met 54,33 Kromowidjojo (54,56) en Sjöström (54,93) te snel af.