Koeman: 'Dat verschil is veel te groot'

Fernando Llorente tekende na een half uur spelen voor de openingstreffer en die schade konden The Toffees niet meer repareren. Het Swansea-publiek was uitzinnig, want door de overwinning klommen zij over Hull City naar de veilige zeventiende plaats.

"Ik ben teleurgesteld in het resultaat, niet in wat wij hebben laten zien", zei Koeman bij de BBC. "We hebben er alles aan gedaan om een resultaat te halen. Zij hadden goede kansen op de 2-0, maar wij net zo goed op de 1-1. Al hebben we niet al te veel kansen gecreëerd, ook al hadden we het meeste balbezit. We konden Romelu Lukaku voor rust te weinig in stelling brengen. Zij verdedigden alsof hun leven er vanaf hing, dat was het verschil."

De coach vind ook dat het verschil bij zijn ploeg tussen thuis- en uitwedstrijden te groot is. Ruim drie maanden geleden, op 21 januari bij Crystal Palace, was de laatste keer dat Everton een uitwedstrijd wist te winnen. "Vrijdag spelen we onze laatste thuiswedstrijd tegen Watford. Daar willen we ons seizoen passend afsluiten voor ons publiek en hen belonen in de vorm van een overwinning", aldus Koeman.

Als er geen gekke dingen gebeuren eindigt Everton als zevende in de Premier League. "En dat is normaal voor ons, daar horen wij", aldus Koeman, die toch nog wel met een schuin oog naar nummer 6 Arsenal (twee punten meer en drie wedstrijden tegoed) kijkt. "Je weet het nooit..."