Torino kan Juve nét niet genoeg pijn doen

Coach Massimiliano Allegri had een groot deel van zijn basiselftal rust gegeven na de zege op AS Monaco (0-2) in de halve finale van de Champions League. Doelman Gianluigi Buffon, verdediger Giorgio Chiellini en Dani Alves kwamen niet in actie.

Onterecht rood

De Argentijnse spits Gonzalo Higuain viel in de tweede helft in. Toen stond Juventus met 1-0 achter door een prachtige vrije trap van de Serviër Adem Ljajic. Daarna hield Torino lang stand, ook al speelde de ploeg nog maar met tien man na de tweede, onterechte gele kaart voor Afriyie Acquah. De Ghanees zag een perfecte tackle op de bal bestraft met een (tweede) gele kaart. In blessuretijd voorkwam Higuain toch nog de nederlaag.

Bij Napoli had Dries Mertens eerder op de dag getrakteerd. De Belg vierde zijn dertigste verjaardag met twee doelpunten en een assist tegen Cagliari: 3-1. Op aangeven van Mertens maakte Lorenzo Insigne het derde doelpunt van de thuisclub uit Napels. Diego Farias scoorde in blessuretijd voor de bezoekers uit Sardinië.

Door de zege passeerde Napoli in ieder geval voor een dag AS Roma op de ranglijst.