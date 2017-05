Biseswar pakt beker in bizarre Griekse finale

De aftrap was al met een half uur vertraagd, omdat supporters van beide clubs slaags waren geraakt met de ME. Die gebruikte traangas om de opstootjes neer te slaan. Volgens lokale berichten zijn dertig mensen opgenomen in het ziekenhuis met hoofd- en buikwonden.

Eerste prijs sinds 2003

PAOK kwam op voorsprong via Biseswar. AEK scoorde tegen via Lazaros Christodoulopoulos na een blunder van PAOK-doelman Panagiotis Glykos. Invaller Pedro Henrique besliste het duel in het voordeel van PAOK. Het was de eerste prijs voor de ploeg uit Thessaloniki sinds 2003.