Telesport Mollema leeft op de fiets 'live' mee met Feyenoord

1 uur geleden

Bauke Mollema is een fervent fan van Feyenoord. Mochten de Rotterdammers vandaag rond de klok van 16.15 uur de landstitel grijpen, dan zit Mollema in de derde etappe van de Giro d'Italia zelf nog op de fiets. Telesport sprak met hem over Feyenoord.