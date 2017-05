Eerste WK-punten motorcoureur Bendsneyder

De Nederlandse motorcoureur finishte in Jerez als elfde. Bendsneyder was, na een teleurstellende kwalificatie zaterdag, als 24e gestart. De zege ging naar Aron Canet. De zeventienjarige Spanjaard won nog niet eerder een race in de Moto3. Romano Fenati uit Italië eindigde als tweede, voor de Spanjaard Joan Mir.

Mir behoudt, met na vier races 74 punten, de leiding in de WK-stand. Fenati is tweede met 65 punten. Jorge Martin uit Spanje staat derde met 59 punten. Bendsneyder pakte vijf punten en is nu 22e. De vijfde race van het seizoen is over twee weken in Le Mans in Frankrijk.