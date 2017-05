"Nee, ik heb ook niet overwogen om Kuyt op te stellen", aldus Van Bronckhorst, die het niet eens is met Van Hanegem dat Jørgensen het net als bij Sparta (1-0 nederlaag) lastig kan hebben op het kunstgras.

Volg het duel tussen Excelsior en Feyenoord van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

"Het duel met Sparta is al een tijdje geleden. Hij had toen last van zijn enkel. Nu is hij gewoon heel fris. Of het nou kunstgras, gras of beton is, je gaat er op een dag als vandaag vanzelf voor. Maar ik heb natuurlijk wel respect voor mijn oud-trainer."

Van Bronckhorst heeft weinig last van zenuwen, stelde hij bij FOX Sports. "Ik heb gezonde spanning, zoals ik dat ook had als trainer. Als speler heb je nog invloed, dan kun je zelf wat doen. Als trainer liggen je taken vooral in de voorbereiding."

De massale aandacht heeft voor- en nadelen, stelt de Feyenoord-trainer. "Als je ziet hoeveel mensen er vanmorgen al langs de weg stonden, is het niet makkelijk om je te focussen. Aan de andere kant zie je wel meteen waar je het voor doet."

