Keiharde klap voor koploper Feyenoord

Door de zege van Ajax op Go Ahead Eagles wordt de 34e speelronde van volgende week allesbeslissend.

De zenuwen speelden Feyenoord op Woudestein duidelijk parten. In de eerste helft was het spel van de koploper ver onder de maat, maar bleven tegendoelpunten uit. In het tweede bedrijf sloeg Excelsior via Nigel Hasselbaink, Stanley Elbers en Ryan Koolwijk alsnog keihard toe.

De spelers van Excelsior en Feyenoord betreden het veld. Foto: ANP

Nummer twee Ajax won thuis met ruime cijfers van Go Ahead Eagles en dus komt alles op de laatste speelronde aan. Feyenoord treedt volgende week thuis aan tegen Heracles Almelo, terwijl de halve finalist van de Europa League op bezoek moet bij Willem II.

Feyenoord had afgelopen week kosten noch moeite gespaard om het verwachte titelfeest zonder problemen te laten verlopen. Want niemand in Rotterdam geloofde dat het duel op Woudestein - waar welhaast meer Feyenoord-supporters dan Excelsior-fans zaten - echt voor problemen zou zorgen. Maar dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een lastige middag tegemoet ging, werd al snel duidelijk.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Foto: Hollandse Hoogte

Feyenoord kreeg in de eerste helft de grootste kansen, maar imponeren deed het totaal niet. Karim El Ahmadi, die dit seizoen al zes doelpunten maakte, kwam in de achttiende minuut vanaf de rechterkant van het veld het strafschopgebied in denderen, maar het puntertje van de Marokkaanse middenvelder miste kracht en werd een gemakkelijke prooi voor Warner Hahn.

Even daardoor had Tonny Vilhena op dezelfde positie te veel tijd nodig op het stroperige kunstgras om tot een schot te komen. De geblondeerde middenvelder kreeg in de 25e minuut een herkansing, maar na terugleggen van linksback Terenco Kongolo maaide Vilhena hoog over. De verdediger was vlak voor rust nog het dichtst bij een treffer. Zijn kopbal hobbelde echter net langs de paal.

Na rust ging het al snel mis voor Feyenoord. In negen minuten maakte Excelsior drie treffers. Hasselbaink was elf minuten na rust de eerste die het net vond. De aanvaller was uiterst koelbloedig toen hij door een steekpass van Fredy Ribeiro alleen voor het doel van Brad Jones kwam. Elbers vergrootte de verbijstering in Rotterdam drie minuten later door bij een scrimmage voor de goal niet te twijfelen en gewoon uit te halen: 2-0. Een rake vrije trap van Koolwijk besliste het duel.

Dat Vilhena het duel met Heracles, dat zelfvertrouwen tankte met een overwinning op ADO, moet missen vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen is een extra knauw van de Rotterdammers.

Dirk Kuyt arrivieert op Woudestein. Foto: ANP Pro Shots

Kuyt

Dirk Kuyt begon zondag op de bank bij Feyenoord. De 36-jarige routinier was dit seizoen lang niet altijd zeker van een plek bij de eerste helft. Twee weken terug zat de Katwijker in het thuisduel met FC Utrecht (2-0 zege) voor de derde keer dit seizoen 90 minuten op de bank. Van Bronckhorst koos op Woudestein 'gewoon' voor clubtopscorer Nicolai Jørgensen.

Kuyt kwam op Woudestein bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen, maar nog voor het eerste balcontact van de aanvaller lag de 3-0 al achter Jones in de touwen, waardoor de gedroomde kampioensmiddag uitliep op een nachtmerrie.

