Dost kan tweede plaats en Gouden Schoen vergeten

Met Bas Dost en Marvin Zeegelaar in de basis verloor Sporting in eigen stadion met 3-1 van Belenenses. Met nog twee speelronden te gaan, heeft Sporting zes punten minder dan nummer twee FC Porto.

Bruno Cesar bracht Sporting in de 52e minuut op voorsprong. Abel Camara nam halverwege de tweede helft vanaf de strafschopstip de gelijkmaker voor zijn rekening. In de laatste tien minuten beslisten Dinis Costa Lima Almeida en Goncalo Silva het duel in het voordeel van Belenenses.

Dost deed de gehele wedstrijd mee. De 27-jarige spits heeft 31 keer gescoord in Portugal. Dost heeft in de strijd om de Gouden Schoen nu vier doelpunten minder dan Lionel Messi, die twee keer scoorde tegen Villarreal. De Gouden Schoen is voor de topscorer van Europa.

Zeegelaar werd een kwartier voor tijd gewisseld. Luc Castaignos verving in de 69e minuut Bryan Ruiz. FC Porto speelde zaterdag met 1-1 gelijk bij CS Marítimo. Koploper Benfica gaat zondagavond op bezoek bij Rio Ave en vergroot bij winst de voorsprong op Porto tot vijf punten.