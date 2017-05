Kuyt schrikt zich rot: 'Het gebeurde in een flits'

"De wedstrijd verliep in een flits. Toen ik begon met warmlopen, kregen we de 1-0 tegen. Daarna gebeurde er in een korte periode heel veel. Ik heb alles gegeven om het om te draaien, maar een minuut na mijn invalbeurt lag de 3-0 erin. Alleen Excelsior verdiende het vandaag om te winnen. En dat is natuurlijk heel teleurstellend als je kampioen wil worden."

"Het was lastig spelen op dit kurkdroge veld. Dat wisten we. We hebben het vaker meegemaakt. Ik wil het veld ook niet de schuld geven, want het lag gewoon aan Feyenoord. Er lag een bepaalde spanning op de ploeg. Dat merkte ik ook wel. Het is jammer dat we dat geen moment van ons hebben kunnen afgooien. We zijn zelf verantwoordelijk."

Daarna was Kuyt wel even klaar met de zondag. "Ik heb niet zoveel zin meer om over vandaag te praten. Het is nu voorbij. We hebben volgende week nog een kans om kampioen te worden."

Tegen Heracles lijkt het aannemelijk dat de routinier in de basis zal beginnen. Tonny Vilhena krijgt tegen Excelsior zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. "Daar heb nog niet eens bij stilgestaan. We gaan volgende week met de spelers die beschikbaar zijn gewoon zorgen dat we kampioen van nederland worden."

