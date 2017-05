PSV grijpt naast deelname Champions League

De kans op de tweede plaats was al niet zo groot voor PSV, dat de 33e en voorlaatste speelronde begon met drie punten achterstand op Ajax. De Amsterdammers waren zondag in eigen stadion te sterk voor Go Ahead Eagles, zodat PSV nu vijf punten minder heeft dan Ajax.

Tegen FC Groningen keerde Luuk de Jong terug in het basiselftal van PSV. De aanvaller moest in de vorige wedstrijden tegen ADO Den Haag en Ajax genoegen nemen met een plaats op de bank.

Groningen nam al in de elfde minuut de leiding. Mimoun Mahi nam de bal net buiten het zestienmetergebied aan en schoot de bal langs keeper Jeroen Zoet in het doel. Het was de vijfde achtereenvolgende competitiewedstrijd op rij dat Mahi doel trof. De aanvaller, die binnenkort wordt geselecteerd voor het Marokkaanse elftal, staat nu op zeventien doelpunten.

Kort voor rust kreeg PSV een tweede tegenvaller te verwerken toen Jürgen Locadia met een blessure naar de kant moest. De aanvaller keerde onlangs terug na een lange periode van afwezigheid.

Sam Lammers, de vervanger van Locadia, nam na een uur spelen de gelijkmaker voor zijn rekening. Voor de twintigjarige Lammers betekende dat zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Even later werd een tweede treffer van Lammers afgekeurd. PSV drong aan, maar wist de winnende treffer niet te maken. Na de vroege uitschakeling in de Champions League en het nationale bekertoernooi, en het afstand doen van de landstitel, past het missen van de voorronde van de Champions League in het teleurstellende seizoen van PSV.