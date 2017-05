"De kans op de landstitel is voor ons weer wat groter geworden", vertelde Bosz aan FOX Sports. "Zij hadden, zoals ze dat zelf zeiden, twee thuiswedstrijden om kampioen te worden. Feyenoord zal wel geschrokken zijn."

"Als ik in die situatie zou zitten, zou ik me iets minder comfortabel voelen als je tijdens de eerste kans die je krijgt met 3-0 verliest", vervolgde Bosz. "Het enige dat wij konden doen is onze wedstrijden gewoon winnen. Dat hebben we gedaan, maar Feyenoord ook, tot vandaag."

Lees hier ook:

- Keiharde klap voor Feyenoord

- Ajax jaagt Feyenoord op met ruime zege

- Statistieken: titelstrijd in Eredivisie ligt weer open

- Van Bronckhorst verwacht moeilijke week