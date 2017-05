Het was de laatste rit op Sardinië, van Tortoli naar Cagliari. In de slotfase profiteerde Quick-Step van de wind door op 10 kilometer voor de streep met zes renners een waaier te vormen die Gaviria in een zetel naar de finish bracht. De Colombiaan nam de leiderstrui over van de Duitser André Greipel, zaterdag de winnaar van de tweede etappe.

Gaviria versloeg in de sprint de Duitser Rüdiger Seliger en de Italiaan Giacomo Nizzolo. Ook zijn Luxemburgse ploeggenoot Bob Jungels profiteerde van de verrassingsaanval door tien seconden te pakken op de klassementsrenners. Op 13 seconden van de winnaar won de Australiër Caleb Ewan de sprint van het peloton. Gaviria heeft in het klassement negen tellen voorsprong op Greipel.

Maandag is er een verplaatsing naar Sicilië, dinsdag volgt de vierde rit met aankomst op de flanken van vulkaan Etna.