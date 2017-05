Hasselbaink geniet van zege op Feyenoord

"We wilden niet dat Feyenoord in ons stadion feest zou gaan vieren en dat hebben we vandaag ook laten zien", aldus de doelpuntenmaker in gesprek met FOX Sports.

"We waren voor de wedstrijd al afgeschreven. Het kampioensfeest was al bijna begonnen. We zouden figuranten zijn en de wedstrijd al hebben weggegeven. Als team hebben we vanaf de eerste minuut alles gegeven. Met hart en ziel. Dan is het heerlijk om met 3-0 te winnen. Toen we met 0-0 de rust in gingen, voelden we dat we niks onderdeden voor Feyenoord. En in de counters zijn wij dodelijk."

