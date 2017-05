De als derde geplaatste Duitser versloeg in de finale de Argentijn Guido Pella, die als qualifier tot de eindstrijd was doorgedrongen: 6-4 6-3. Die eindzege leverde hem ruim 85.000 euro en een gloednieuwe auto op.

Zverev, de nummer twintig van de wereldranglijst, was de bovenliggende partij in de finale in München. In de eerste set brak hij zijn opponent, die 158e staat, een keer vaker. In de tweede set had hij aan een break voldoende om de partij uit te serveren.

Voor de net twintigjarige Duitser is het de tweede toernooizege dit jaar. Eerder won hij in Montpellier door Richard Gasquet te verslaan.