Het was de zeventiende toernooizege voor Cilic, de eerste sinds hij in oktober in Basel de trofee omhoog mocht tillen. Zijn enige eerdere toernooiwinst op gravel was in 2012 in eigen land.

In het Portugese Estoril was de winst voor de Spanjaard Pablo Carreno Busta. De als eerste geplaatste speler rekende in twee sets (6-2 7-6) af met de Luxemburger Gilles Müller. Voor Carreno was het zijn derde toernooizege.