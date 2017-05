Quick-Step koos op 10 kilometer voor de streep met sterke zijwind de aanval, maar onder de renners die mee zaten zat aanvankelijk ook Greipel.

Waaiers

"We wisten dat er vanaf 12 kilometer voor de streep waaiers gevormd konden worden", vertelde de Duitser. "Ik zat in de eerste waaier, maar kon maar net een aanrijding vermijden met de renner voor mij en daarbij schoot ik uit mijn pedaal. Dat kostte me mijn plaats in die eerste groep."

Greipel baalde. "Ik had het roze kunnen behouden, maar als sportman moet je dit kunnen aanvaarden. Ik heb zeker genoten van de roze trui en de sfeer hier op Sardinië. Het had alleen een mooier einde moeten hebben."