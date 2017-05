Bij de mannen ging de zege op zondag naar de Franse wereldkampioen Joris Daudet. Hij bleef Tory Nyhaug en olympisch kampioen Connor Fields voor. Niek Kimman eindigde op de vierde plaats net naast het podium.

Er volgen nog twee wereldbekerwedstrijden in Zolder in België en twee in Santiago in Argentinië. Smulders en Daudet gaan aan de leiding in de klassementen.