Ongenadig pak slaag voor Van Gerwen

Van Gerwen bereikte de eindstrijd via overwinningen op achtereenvolgens Ulf Ceder, Benito van de Pas en Dave Chisnall.

In de achtste finale was Mighty Mike met 6-2 te sterk voor de Fin Ceder, terwijl Van de Pas er in de kwartfinale aan moest geloven. Big Ben had nog minder in te brengen dan Ceder en verloor met liefst 6-1 van Van Gerwen.

In de halve finale tegen Chisnall balanceerde de Brabander op het randje van uitschakeling, toen hij na negen legs tegen een 5-4 achterstand aan keek. Door de laatste twee legs op zijn naam te schrijven dwong Van Gerwen toch een finaleplaats af tegen Wright, die in de andere halve finale Jelle Klaasen had geëlimineerd (6-3) en in de kwartfinale Jan Dekker met 6-2 had verslagen.

De Schot ontpopte zich zodoende tot een ware killer van de Nederlanders, want in de finale bleek ook Van Gerwen uiteindelijk geen partij voor Wright.