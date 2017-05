Antonia kraakt Go Ahead: 'Veel praatjes'

Op bezoek bij Ajax (4-0) viel het doek voor het elftal dat vorig seizoen bijna per ongeluk promoveerde naar de Eredivisie. "Wij hebben een ploeg – en daar hoor ik ook bij – die veel praatjes heeft, maar er niet staat als het erop aankomt”, aldus Antonia. "We hebben het dit hele seizoen laten afweten. Op momenten dat we punten konden en moesten pakken, zijn we afgetroefd door teams die makkelijk te verslaan waren.”

'Echte wil niet laten zien'

"Eerlijk gezegd was het al duidelijk dat we het niet meer zouden halen”, wist Antonia, wiens treffer bij een 2-0 achterstand werd afgekeurd omdat Sam Hendriks buitenspel stond. "Het is duidelijk een gebrek aan kwaliteit, anders win je wel meer wedstrijden in de Eredivisie. De echte wil om te vechten voor onze kansen hebben we dit seizoen niet laten zien. Als ik zie hoe makkelijk wij soms doelpunten weggeven en hoe laks wij zelf omgaan met kansen, dan verdienen we het ook niet om in de Eredivisie te blijven. Ja, dat is keihard, maar ik heb geen zin om fantasieverhaaltjes te vertellen.”

Dat zijn elftal de hoop op een goede afloop vooraf al had opgegeven, bleek wel uit het gedrag van Elvis Manu. De huurling van Brighton & Hove Albion stuurde vlak voor het duel met Ajax nog berichtjes de wereld in om zijn oude club Feyenoord te steunen. "Niet slim”, oordeelde interim-coach Robert Maaskant en ook Antonia had er geen goed woord voor over.

Raar

„We hebben een aantal jongens die voor Feyenoord zijn, maar zo kort voor de wedstrijd moet je met je eigen ploeg bezig zijn. Om dit op social media te zetten vind ik een beetje raar”, zei Antonia, die na dit seizoen vertrekt bij Go Ahead. De aanvaller kon nog enigszins genieten van de ambiance in de ArenA, die op zijn kop stond na de berichten dat Feyenoord zich verslikte in Excelsior. "Ik ben blij dat het op de laatste speelronde aankomt. Ik kom uit Amsterdam en ben Ajax-fan. Was er toch nog iets positiefs aan deze middag.”