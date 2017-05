"Heel teleurstellend. Je kan een droom van heel veel mensen waarmaken, ook je eigen droom, maar dat is niet gelukt. Spanning in een kampioenswedstrijd is logisch, maar ik vond het jammer dat we die op een bepaald moment in de wedstrijd niet van ons konden afgooien. Soms is voetbal onverklaarbaar. Het zat er geen moment in dat we van Excelsior konden winnen.”

De blonde routinier stelt het eigen legioen alvast gerust. Volgens hem gaat Feyenoord dit niet opnieuw overkomen en hoeft de afgeladen binnenstad volgende week niet nog een keer gedesillusioneerd leeg te stromen. "Er zal nu een hoop teleurstelling zijn bij onze supporters, maar wij gaan het oplossen. Dan moet het in onze eigen Kuip maar gebeuren.”