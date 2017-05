Kramer: 'Ontiegelijke mazzel gehad'

Naar de oorzaak van de valpartij tast de drievoudig olympisch kampioen nog altijd in het duister. "Met 200 kilometer wedstrijd op de teller en nog drie kilometer tot de finish liet ik me, zoals gebruikelijk, rustig afzakken uit de kopgroep om in de finale geen risico’s te nemen. In één moment van onoplettendheid sloeg mijn stuur ineens dubbel. Of ik over een bidon reed of met mijn voorwiel in een kuiltje terecht kwam, ik weet het nog steeds niet."

Doemscenario

Eén ding wist de Fries wel. "Ik heb ontiegelijk veel mazzel gehad. Toen ik op de grond lag, gingen er allerlei doemscenario’s door mijn hoofd. Met deze blessure loop ik nauwelijks averij op in mijn voorbereiding op het komende seizoen. Woensdag vertrek ik naar een trainingskamp in Collalbo, waar vooral wielrennen en skeeleren op het programma staat. Alleen met de krachttraining zal ik moeten opletten."