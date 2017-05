premium

VIDEO'S - Het drama van Feyenoord

32 min geleden

Waar vandaag de huldiging in Rotterdam stond gepland, is alles bij het ontwaken anders. Feyenoord werd gisteren (nog) geen kampioen. Tienduizenden supporters dropen na de verrassende nederlaag tegen stadgenoot Excelsior teleurgesteld af. In drie video's blikken we terug op het drama van Feyenoord, met reacties van spelers, analyses van onze voetbalexperts en sfeerbeelden vanuit Woudestein en De Kuip.