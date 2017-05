Als titelverdediger en één van de topfavorieten is hij van start gegaan in deze honderdste Ronde van Italië. Organisator RCS rolde een parcours uit om van te smullen, om vele van de Italiaanse winnaars te eren. Onder wie Enzo, de man die La Corsa Rosa in 2013 en 2016 op zijn palmares bijschreef. Met zeges in alle drie de grote rondes behoort hij tot de grootste sporthelden in eigen land. Op Sicilië is Nibali zo’n beetje verheven tot god.

Zestien jaar geleden verliet Nibali als tiener het eiland waar hij opgroeide onder de vleugels van zijn ouders Giovanna en Salvatore, de eigenaars van een videotheek. Met zijn vader keek hij in zijn jeugd altijd naar films van iconen als Eddy Merckx, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni en Francesco Moser. “Maar ik kan je ook vertellen over Louison Bobet en Bernard Hinault, hoor”, zegt de 32-jarige coureur van Bahrein, ten teken dat hij zijn ’wielerklassiekers’ kent.

Er worden morgen 200.000 Italianen verwacht op de nog altijd actieve vulkaan. En stuk voor stuk hopen ze dat Nibali daar het roze pakt om die leiderstrui een dag later aan zijn ouders te schenken in Messina. Lars Boom gelooft wel dat zijn ploeggenoot van vorig seizoen daartoe in staat is. “De afgelopen dagen had ik al de indruk dat hij pogingen deed om die roze trui binnen te halen. Het is wel iemand die op zijn eiland en de klim naar de Etna voor die zege wil gaan en de leiderstrui wil pakken. Hij zou het volgens mij prachtig vinden om een dag later zo zijn geboorteplaats in te rijden.”