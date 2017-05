Feyenoord verzuimde zondagmiddag om de titel te pakken. De Rotterdammers verloren op bezoek bij stadgenoot Excelsior kansloos met 3-0. Volgende week wacht nog een herkansing in de eigen Kuip. Dan is Heracles Almelo de tegenstander. Met nog één wedstrijd voor de boeg is het gat met concurrent Ajax nog slechts één punt.

"Soms is een flinke tik nodig om de ogen weer open te krijgen. Wat Feyenoord tegen Excelsior is overkomen is pijnlijk, maar de club krijgt wel een herkansing", vervolgt Cruijff. "Met weliswaar nog meer druk dan nu al het geval was, maar wat dat betreft moeten ze zich vasthouden aan het beeld van het afgelopen seizoen. Dat van een stabiele groep, die steeds na een tegenslag terug weet te komen. Het zou daarom niet des Feyenoords zijn als er twee keer achter elkaar van een te kloppen tegenstander wordt verloren."

