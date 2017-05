Massale leegloop bij Go Ahead Eagles

Captain Sander Duits beëindigt zijn carrière en slechts zes spelers beschikken over een doorlopend contract in Deventer. Van dat selecte groepje vertrekt reserve-aanvoerder Sander Fischer sowieso. De verdediger heeft een clausule in zijn contract, zodat hij bij degradatie transfervrij kan verkassen. De verwachting is dat ook Xandro Schenk op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

"De organisatie moet ervoor zorgen dat er weer een team staat”, weet de eveneens vertrekkende interim-trainer Robert Maaskant. "Daar wordt op de achtergrond hard aan gewerkt. Als ik daarin nog een rol kan spelen, door spelers te bekijken of door mee te praten, dan doe ik dat uiteraard. Ik ben gewoon nog in dienst van de club.”