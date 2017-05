Lyon gelooft in mirakel tegen Ajax

"We hebben tegen Nantes laten zien dat we drie keer kunnen scoren”, sprak Genesio. Zijn ploeg kwam in het duel met 1-0 achter, maar won uiteindelijk dus nog. “Dat bewijst dat dit team mentaal erg sterk is.”

"We moeten tegen Ajax een grootse prestatie leveren”, blikte Genesio alvast vooruit op het treffen later deze week. "Alle grote Europese clubs hebben ooit zo’n immense prestatie neergezet. Wij moeten dat nu ook doen.”

De oefenmeester heeft daar vertrouwen in. "We beschikken over veel aanvallende kwaliteit. We moeten alleen geconcentreerder zijn bij balverlies. Daarbij kunnen we de steun van ons publiek goed gebruiken.”