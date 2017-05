"Ik hoop dat we daarmee wat dichter bij de topteams komen en ze in ieder geval kunnen volgen'', zei Verstappen op de website van de Formule 1. "Dat zou al een stap voorwaarts zijn.'' Red Bull staat vooralsnog in de schaduw van Mercedes en Ferrari, die de eerste vier Grands Prix domineerden. Alleen op een vochtige baan in China wist Verstappen de dominantie van de Mercedessen en Ferrari's te doorbreken door naar de derde plaats te rijden.

"Het is afwachten waar de upgrades ons brengen in Barcelona'', zei Verstappen, die vorig jaar op het Circuit de Catalunya geschiedenis schreef. De toen achttienjarige Nederlander reed in zijn eerste race voor Red Bull naar de winst. "Het is voor mij daarom altijd bijzonder om terug te keren in Spanje.''

Bekijk in het online videoprogramma Telesport Vandaag een uitgebreid interview met Martin Brundle. "Hij moet niet te gefrustreerd raken", stelt de voormalig Formule 1-coureur.