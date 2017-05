Het hooggerechtshof in Barcelona stelde de wielrenner maandag in het gelijk in de beroepszaak die de Spaanse overheid had aangespannen.

Het Spaanse hof stelde in 2012 dat de dopingstalen niet goed waren bewaard. Het draaide de positieve test terug en bepaalde dat Heras zijn zege terugkreeg.

De wielrenner eiste daarop een miljoen euro schadevergoeding. Het hof bracht dat bedrag maandag terug naar 725.000 euro, wat neerkwam op een half jaarsalaris in zijn laatste actieve seizoen.

Heras testte in de Ronde van Spanje van 2005 positief op epo en werd voor twee jaar geschorst door de Spaanse wielerbond. Bovendien raakte hij de eindzege van de Vuelta kwijt.