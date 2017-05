Bosz: 'Zeg niet hoe, want Feyenoord kijkt mee'

Feyenoord verloor op bezoek bij Excelsior met 3-0 en is daardoor nog geen kampioen van Nederland. De kans is zelfs nog aanwezig dat Bosz (met verleden bij Feyenoord) komende zondag op bezoek bij Willem II met Ajax de landstitel verovert.

Niet goed

"Ondanks dat we hebben gedaan wat we moesten doen, vond ik het geen goede wedstrijd", zei Bosz tegen Ajax TV over het door zijn ploeg met 4-0 gewonnen duel van Go Ahead Eagles. "Het tempo werd te laag en we hadden meer moeten scoren tegen een team dat naar Amsterdam komt in de wetenschap dat ze móeten winnen en waarschijnlijk zullen degraderen."

Controleren

Bosz heeft met Ajax de kampioenskansen niet in eigen hand, en is nog steeds afhankelijk van Feyenoord, dat thuis tegen Heracles Almelo speelt. "En de druk van spelen om het kampioenschap is groot", weet Bosz, die als speler in 1993 landskampioen werd met de Rotterdammers. "Spelers gaan toch andere dingen doen, en dat probeer je als trainer te controleren. Hoe? Dat zeg ik niet, want in Rotterdam kijken ze natuurlijk mee."