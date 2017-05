Monaco gelooft in wonder tegen Juventus

Zijn ploeg wil zich na de 2-0 nederlaag in eigen stadion nog niet neerleggen bij uitschakeling. "Onze droom om de finale te bereiken in Cardiff is nog niet voorbij", aldus Jardim.

De coach put moed uit de cijfers. "We hebben in de thuiswedstrijd net zo vaak op doel geschoten als zij. Alleen was Juventus net iets effectiever." Zijn ploeg heeft in deze jaargang van de Champions League bewezen ook op vreemde bodem goed uit de voeten te kunnen. Bij Manchester City maakte Monaco ondanks de 5-3 nederlaag indruk. Bij Borussia Dortmund won de ploeg met 3-1, al speelde toen de aanslag op de spelersbus van de Duitsers een dag eerder mee.