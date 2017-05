Middlesbrough wist op voorhand dat het niet mocht verliezen in Londen. Bij een gelijkspel tegen Chelsea was de veilige zeventiende plaats nog haalbaar, maar met een overwinning zou de ploeg van trainer Steve Agnew pas écht iets opschieten.

Weinig aanspraak

Maar al snel bleek dat de bezoekers weinig aanspraak mochten maken op een resultaat. Al in de eerste minuut had Marcos Alonso de score kunnen openen voor Chelsea, maar de volley van de Spanjaard verdween via de benen van keeper Brad Guzan op de lat. Na een klein kwartier kreeg Cesc Fabregas vanaf de rand van het strafschopgebied een prima kans om de score te openen, maar de middenvelder besloot knap voorbereidend werk van Eden Hazard met een slap schot dat naast ging.

Foto: EPA

Halverwege de tweede helft was het via Diego Costa wel raak. De spits liep weg uit de dekking bij Fabio, controleerde de pass van Fabregas en schoof de 1-0 beheerst binnen. Kort na die goal kreeg De Roon plotseling een schietkans na een misser van David Luiz, maar Gary Cahill reageerde attent en kraakte het schot van de Nederlander. Na 34 minuten besliste Alonso het duel al, door een pass van Cesar Azpilicueta bijna vanaf de achterlijn onder Guzan door tot doelpunt te promoveren.

Treuren

Ook na rust kon het murw gebeukte Middlesbrough geen vuist meer maken, en rondde Nemanja Matic een combinatie via Hazard, Luiz en Fabregas af voor de 3-0. En waar De Roon en zijn ploeggenoten treurden om de degradatie, maakt Chelsea zich op voor de landstitel. Als de formatie van Antonio Conte vrijdag wint bij West Bromwich Albion, is het zesde kampioenschap van Engeland in de geschiedenis een feit.

Foto: Reuters

Nathan Aké zat bij Chelsea wel bij de wedstrijdselectie, maar kreeg geen speelminuten van Conte. Na zijn goede eerste seizoenshelft bij Bournemouth heeft de Nederlander geen aandeel gehad in de succesvolle titelrace van de Blues. Conte liet de linkspoot slechts één keertje acht minuten invallen.