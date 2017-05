premium

Bouchard verslaat 'bedriegster' Sjarapova

Gisteren, 23:54 ANP

Eugenie Bouchard had maandag bijna drie uur nodig voor ongetwijfeld een van de zoetste zeges in haar tenniscarrière. De Canadese rekende in de tweede ronde van het Madrid Open af met Maria Sjarapova, de Russin die in de ogen van Bouchard een bedriegster is en vanwege haar dopingaffaire levenslange schorsing verdient. Bouchard won na een slopende driesetter: 7-5 2-6 6-4.