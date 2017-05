Chelsea-coach lyrisch over fans Middlesbrough

De fans van de thuisclub begroetten de zege van hun favorieten logischerwijs met luid applaus, maar ook de supporters van Middlesbrough lieten zich niet onbetuigd. De meegereisde fans van de ploeg van Marten de Roon klapten hun handen stuk voor hun spelers, in de wetenschap dat ze komend seizoen een niveau lager acteren.

Foto: Reuters

Chelsea-coach Antonio Conte was onder de indruk van de steun en applaudiseerde voor het bezoekersvak vol overgave richting de fans van Middlesbrough. "Dit heb ik nog nooit gezien", zei hij tegenover de BBC. "Dit maak je alleen in Engeland mee. Het is geweldig om een team zo te zien strijden met al hun krachten die ze hadden. Ze verliezen, degraderen, en toch blijven de fans klappen en zingen. Ik voelde dat ik naar ze toe moest gaan en voor ze moest klappen. Dit is een voorbeeld voor alle andere landen."