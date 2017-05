'Pröpper niet op lijstje voor verkoop'

"Dat was veel geld. In de drie wedstrijden vóór de topper tegen Feyenoord maakte Davy drie belangrijke goals en dan denk je de goede beslissing te hebben genomen. Als je dan van Feyenoord verliest en de titel ver uit zicht raakt, denk je weer ‘misschien hadden we het wel moeten doen’. Maar we hebben een bewuste keuze gemaakt en het hangt er ook vanaf wat een speler wil. Pröpper gaf aan ervoor open te staan, maar wel liever na het seizoen. Dan weet je dat je geen rotzooi in de groep krijgt, als je nee zegt”, aldus Brands, voor wie Pröpper niet direct in beeld is voor een zomertransfer

"Je kunt het nooit helemaal sturen, maar Pröpper staat niet op het lijstje om hem deze zomer te verkopen. Als er morgen iemand komt met gekke bedragen dan moeten we een afweging gaan maken, zoals we in de winterstop hebben gedaan, maar het is in principe niet onze intentie.”